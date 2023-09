10.000 Euro Schaden nach Auffahrunfall in Diedorf

Bei einem Auffahrunfall in Diedorf verletzt sich ein Autofahrer leicht. Außerdem entsteht dabei ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro.

In Diedorf hat sich ein Autofahrer bei einem Auffahrunfall am Donnerstagabend leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war ein Autofahrer gegen 18.18 Uhr auf der Hauptstraße von Gessertshausen in Richtung Ortsmitte unterwegs. Als er auf Höhe Hauptstraße 59 verkehrsbedingt anhalten musste, übersah das der Autofahrer hinter ihm und fuhr auf.

Der hintere Autofahrer wurde leicht verletzt und wurde ins Uniklinikum Augsburg gebracht. Nach Angaben der Polizei entstand ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro. (jly)

Lesen Sie dazu auch