16-Jährige stürzt in Diedorf vom Pedelec und verletzt sich am Kopf

Aus Versehen gerät eine 16-Jährige in Diedorf an den Randstein eines Gehwegs und stürzt mit ihrem E-Bike. Sie trägt keinen Helm und muss verletzt ins Krankenhaus.

Eine 16-jährige Pedelec-Fahrerin ist am Dienstag in Diedorf gestürzt und hat sich am Kopf verletzt. Die Jugendliche trug keinen Helm.

Nach Auskunft der Polizei radelte die 16-Jährige auf ihrem Pedelec um 7.50 Uhr auf der Pestalozzistraße in Diedorf in Richtung 300. Dabei geriet sie versehentlich an den Randstein des Gehweges und stürzte. Da sie keinen Helm trug, zog sie sich Kopfverletzungen zu. Um die Gefahr einer Hirnblutung auszuschließen, wurde sie in das Uniklinikum Augsburg eingeliefert. Der Schaden am Pedelec beläuft sich auf rund 200 Euro. (thia)