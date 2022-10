18-Jähriger beim Ladendiebstahl in Diedorf erwischt

Ein 18-Jähriger gab in einem Diedorfer Supermarkt vor, nur wenige Gegenstände zu kaufen. Viele weitere Artikel wollte er an der Kasse vorbeischmuggeln.

In einem Diedorfer Discounter am Straßfeld versuchte ein 18-Jähriger gleich eine ganze Reihe von Artikeln zu stehlen. Am Mittwoch war der junge Mann gegen 16.25 Uhr im Supermarkt beim Einkaufen und begab sich zur Kasse. Laut Polizeiangaben gab er dort vor, nur drei Getränkedosen kaufen zu wollen. In seinen Jacken- und Hosentaschen hatte er aber viele weitere Artikel im Wert von insgesamt 66 Euro versteckt.

Sein Plan, die Beute aus dem Supermarkt zu stehlen, ging nicht auf. Der 18-Jährige wurde erwischt, nun wird gegen ihn eine Anzeige wegen Ladendiebstahls aufgegeben. (mom)