19-Jährige wird bei Auffahrunfall in Diedorf leicht verletzt

Ein 22-Jähriger kracht mit seinem Transporter in Diedorf einer 19-Jährigen in das Fahrzeugheck. Die junge Frau erleidet einen Schock.

Zu spät reagiert hat ein 22-jähriger Sprinterfahrer am Montag in Diedorf. Der junge Mann war mit seinem Transporter um 11.13 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung Augsburg unterwegs.

Autofahrerin in Diedorf wird leicht verletzt

Als auf Höhe der Tankstelle die Ampel auf Gelb umschaltete, musste laut Polizei eine vor ihm fahrende 19-jährige Seat-Fahrerin verkehrsbedingt bremsen. Dies erkannte der 22-Jährige zu spät und fuhr in das Heck des Seat. Die Fahrerin erlitt hierbei einen Schock, musste aber nicht ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf 8500 Euro. (thia)