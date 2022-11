Diedorf

20 Jahre nach dem Unglück: Hochwasserschutz für Lettenbach kommt

Am frühen Morgen des 7. Juni 2002 schoss eine Flut durch die Lettenbachstraße und überflutete eine Tiefgarage. Zwei Männer starben dort. 20 Jahre später geht es mit dem Hochwasserschutz für den Ortsteil von Diedorf endlich weiter.

Plus Lange Zeit konnten mitten in Lettenbach keine neuen Häuser gebaut werden. Ein Grund dafür war der ausstehende Hochwasserschutz. Jetzt gibt es neue Pläne.

Von Jana Tallevi Artikel anhören Shape

Eine Wohnanlage mit 20 Einheiten in vier Gebäuden und Tiefgarage – das sind die Pläne der Eigentümer für ein ehemals gewerblich genutztes Grundstück an der Ecke Lettenbach- und Steppacher Straße im Diedorfer Ortsteil Lettenbach. Das früher dort ansässige Unternehmen ist bereits vor einigen Jahren mit seinem Fuhr- und Baggerbetrieb komplett auf die andere Seite der B300 umgezogen. Und auch die Pläne für die Umwandlung des 2500 Quadratmeter großen Grundstücks für Wohnbebauung sind nicht neu, 2015 sollten es schon mal 38 Wohnungen in einem vierstöckigen Gebäude werden. Damals wie heute stehen die Planungen aber unter einem großen Vorbehalt. Doch jetzt könnte sich etwas ändern.

