Diedorf

vor 32 Min.

23-Jährige kracht in Diedorf mit ihrem X3 einer 72-Jährigen ins Fahrzeugheck

Eine 72-jährige Autofahrerin ist bei einem Auffahrunfall am Montag in Diedorf leicht verletzt worden. Ihr war um 18.45 Uhr in der Hauptstraße eine 23-Jährige mit einem BMW X3 ins Heck gefahren. Die 72-Jährige wollte mit ihrem Polo auf Höhe der Unfallstelle nach links abbiegen und musste verkehrsbedingt anhalten. Dies bemerkte die BMW-Fahrerin laut Polizei zu spät. Der Aufprall war so heftig, dass der Polo nicht mehr fahrbereit war. Zudem erlitt die 72-Jährige diverse Prellungen und musste mit dem Rettungswagen in die Uniklinik nach Augsburg eingeliefert werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. (thia)

