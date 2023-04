24-Jährige fährt in Diedorf einem 18-Jährigem ins Heck

Ein 18-Jähriger muss in Diedorf vor einer roten Ampel anhalten. Dies bemerkt die hinter ihm fahrende Frau zu spät und prallt ihm ins Heck.

Alles richtig gemacht hat ein Fahranfänger am Freitag in Diedorf. Die hinter fahrende 24-Jährige allerdings war offenbar ein wenig zu unaufmerksam.

Der 18-Jährige war gegen 12.35 Uhr auf der Hauptstraße in Diedorf in Richtung Gessertshausen. unterwegs An der Einmündung zur Bahnhofstraße musste der junge Mann aufgrund einer roten Ampel anhalten. Die bemerkte laut Polizei die hinter ihm fahrende 24-Jährige zu spät und fuhr dem 18-Jährigen ins Heck. Beim Zusammenstoß entstand lediglich geringer Schaden, Personen wurden nicht verletzt. (thia)