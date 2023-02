Diedorf

vor 33 Min.

24-Jähriger übersieht in Diedorf beim Abbiegen den Gegenverkehr

Nicht aufgepasst hat der 24-Jährige Fahrer eines Nissan X-Trail am Donnerstag gegen 20 Uhr in Diedorf.

Ein 24-Jähriger will mit seinem Auto in Diedorf nach links in die Pestalozzistraße abbiegen. Dabei übersieht er einen entgegenkommenden Wagen. Der Schaden ist groß.

Nicht aufgepasst hat der 24-Jährige Fahrer eines Nissan X-Trail am Donnerstag gegen 20 Uhr in Diedorf. Der junge Mann fuhr auf der Hauptstraße und wollte nach links in die Pestalozzistraße abbiegen. Dabei übersah er laut Polizei den Audi Q4 eines 38-Jährigen Mannes, der auf Hauptstraße geradeaus in Richtung Augsburg fuhr. Im Kreuzungsbereich stießen beide Fahrzeuge zusammen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro, verletzt wurde bei dem Unfall niemand. (thia)

