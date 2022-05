Diedorf

vor 51 Min.

25 Jahre Marktgemeinde: Es wird groß gefeiert - mit viel Kunst

Plus 1996 wurde Diedorf zur Marktgemeinde. Jetzt kann endlich gefeiert werden. Neben dem Festabend gibt es eine bislang einzigartige Kunstaktion.

Von Jana Tallevi

Ob Kunst aus Papier, Acrylmalerei oder Fotografie, ob Skulpturen aus Stein oder Holz, Aquarelltechnik oder Installationen: In Diedorf und seinen Ortsteilen leben viele Menschen, die Freude am Schaffen von Kunst haben. Einige leben davon, andere bereichern ihr eigenes Leben durch das Hobby. Insgesamt 30 von ihnen werden nun an einem einzigen Wochenende zeigen, wie sie in ihren Ateliers arbeiten, oder stellen ihre Werke in der Schmuttertalhalle aus. Die Tage des offenen Ateliers finden zudem rund um einen besonderen Termin für die Marktgemeinde statt.

