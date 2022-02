26-Jähriger fährt in Diedorf dem Vordermann ins Heck

Ein 26-jähriger Seat-Fahrer bemerkt auf der Hauptstraße in Diedorf nicht, dass sein Vordermann bremsen muss. Ungebremst kracht er ihm ins Heck.

Nicht aufgepasst hat in 26-jähriger Seat-Fahrer am Dienstag auf der Hauptstraße in Diedorf. Der junge Mann war gegen 17 Uhr in Richtung Gessertshausen unterwegs.

Plötzlich musste laut Polizei ein vor ihm fahrender 22-jähriger Opel-Fahrer verkehrsbedingt abbremsen. Dies erkannte der 26-Jährige zu spät und fuhr ungebremst dem Vordermann ins Heck. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 12.500 Euro. (thia)