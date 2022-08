30-Jährige fährt in Diedorf ohne Versicherung mit dem E-Scooter

Eine 30-Jährige gerät in Diedorf mit ihrem E-Scooter in eine Kontrolle der Polizei. Die Beamten finden schnell heraus, dass sie keinen Versicherungsschutz hat.

Mit ihrem E-Scooter ist am Montag in Diedorf eine 30-Jährige in eine Polizeikontrolle geraten. Die Frau war gegen 22.10 Uhr in der Beethovenstraße unterwegs.

Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten, dass an dem E-Scooter das Versicherungskennzeichen fehlt und somit kein Versicherungsschutz besteht. Die 30-Jährige wird daher wegen eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz angezeigt. (thia)