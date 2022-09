33-jährige VW-Fahrerin streift in Diedorf einen geparkten Mercedes

Eine 33-jährige Autofahrerin gerät in Diedorf zu weit nach rechts und streift einen ordnungsgemäß geparkten Mercedes.

Nicht aufgepasst hat eine 33-jährige Autofahrerin am Donnerstag in Diedorf. Die Frau war gegen 9.45 Uhr mit ihrem VW von der Brunnenstraße in die Grubbühlstraße unterwegs.

Dabei kam sie laut Polizei zu weit nach rechts und streifte einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten Mercedes. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 1000 Euro. (thia)