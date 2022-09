34-Jähriger übersieht Bremslichter und es kracht in Diedorf

Ein 34-jähriger Autofahrer übersah, dass ein vorausfahrendes Fahrzeug abbremste. Deswegen kam es in Diedorf zum Zusammenstoß.

Auffahrunfall in Diedorf: Ein 34-jähriger Autofahrer erkannte laut Polizei in der Bahnhofstraße zu spät, dass eine vorausfahrende 83-jährige Fahrerin an der Einmündung in die Hauptstraße anhielt, und fuhr auf den stehenden Wagen auf. Am Fahrzeug der 83-Jährigen entstand ein Heckschaden in Höhe von 2500 Euro. Bei dem Verursacher wurde die Stoßstange leicht verkratzt. Hier beläuft sich der Schaden auf circa 500 Euro. (lig)