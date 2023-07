Diedorf

43-Jährige achtet in Diedorf nicht auf den fließenden Verkehr

Nicht aufgepasst hat eine 43-jährige Autofahrerin am Samstag in Diedorf.

Eine 43-Jährige will am Sonntag von der Hauptstraße in Diedorf vom Straßenrand in den fließenden Verkehr einscheren. Dabei übersieht sie eine 18-jährige Autofahrerin.

Nicht aufgepasst hat eine 43-jährige Autofahrerin am Samstag in Diedorf. Die Frau wollte um 9.40 Uhr auf der Hauptstraße vom Straßenrand in den fließenden Verkehr einfahren. Dabei übersah sie laut Polizei den Wagen einer 18-Jährigen. Beim Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen ein geschätzter Sachschaden in Höhe von jeweils 5000 Euro. Verletzt wurde niemand. (thia)

