43-Jährige nach Unfall in Diedorf leicht verletzt

Im dichten Berufsverkehr kommt es am Mittwochnachmittag zu einem Unfall auf der Hauptstraße in Diedorf. Eine Autofahrerin wird dabei leicht verletzt.

Leicht verletzt ist eine 43 Jahre alte Autofahrerin nach einem Unfall in Diedorf. Wie die Polizei berichtet kam es dazu am Mittwoch gegen 16 Uhr im dichten Berufsverkehr. Auf der Hauptstraße in Diedorf fuhr die Autofahrerin einem Wagen vor ihr auf, der wiederum auf das Auto davor krachte. Die Verletzte konnte vor Ort behandelt werden und musste nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Insgesamt wurden dadurch drei Autos beschädigt, eines war nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird von der Polizei auf insgesamt rund 12.000 Euro geschätzt. (kinp)