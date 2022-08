Diedorf

10:55 Uhr

47-jähriger Autofahrer ist in Diedorf zu betrunken für einen Alkoholtest

Einen betrunkenen Autofahrer hat die Polizei am Freitagabend auf der Ortsverbindungsstraße von Diedorf nach Gessertshausen angehalten.

Einen betrunkenen Autofahrer hat die Polizei am Freitagabend auf der Ortsverbindungsstraße von Diedorf nach Gessertshausen angehalten und kontrolliert. Sofort fiel der 47-Jährige durch seinen starken Alkoholgeruch auf. Daraufhin sollte sich der Fahrer einem Alkotest unterziehen. Der Fahrer war aber laut Polizei nicht dazu in der Lage, sodass bei ihm eine Blutentnahme angeordnet wurde. Der 47-Jährige musste dafür in die Uniklinik nach Augsburg gefahren werden. Da das Ergebnis erst ein einigen Tagen vorliegt, darf der 47-Jährige seinen Führerschein erst einmal behalten. Eine Weiterfahrt wurde allerdings unterbunden und sein Auto verkehrssicher abgestellt. (thia)

