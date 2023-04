47-Jähriger zieht in Diedorf einen Anhänger ohne Fahrerlaubnis

Ein Autofahrer fährt am Samstag mit einem Anhänger durch Diedorf. Allerdings hat er nicht den dafür erforderlichen Führerschein und wird nun angezeigt.

Erneut muss ein Autofahrer wegen Fahrens ohne Führerschein angezeigt werden, da er mit einem Anhänger unterwegs war. Kontrolliert wurde der 47-Jährige am Samstag in Diedorf.

Der Mann hatte einen Humbaur-Anhänger an seinen Opel angekuppelt und fuhr um 23.30 Uhr auf der Hauptstraße. Da er nur die Erlaubnis der Klasse B besitzt und nicht den laut Polizei erforderlichen Führerschein der Klasse BE, erwartet ihn nun eine Anzeige. Ähnliches war einem 38-Jährigen am Freitag in Gessertshausen passiert. (thia)