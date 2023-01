49-Jährige kommt durch Sekundenschlaf von der Straße ab

Eine Autofahrerin ist auf der B300 von Gessertshausen in Richtung Diedorf unterwegs, als sie kurz einnickt und einen Unfall hat. Sie muss ins Krankenhaus.

Plötzliche Müdigkeit hat eine 49-jährige Opel-Fahrerin am Dienstag auf der B300 übermannt. Die Frau war um 14.20 Uhr von Gessertshausen in Richtung Diedorf unterwegs und verlor aufgrund des Sekundenschlafs die Kontrolle über ihren Wagen.

Die 49-Jährige geriet nach rechts von der Fahrbahn in den Grünstreifen, überfuhr dort einen Leitpfosten und prallte gegen eine Leitplanke. Beim Gegensteuern schleuderte sie mit ihrem Fahrzeug zudem über die Gegenfahrbahn nach links in einen abschüssigen Grünstreifen, wo sie erst nach 40 Meter in einem Feld zum Stehen kam. Die Frau wurde laut Polizei mit leichten Verletzungen in die Uniklinik Augsburg gebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 8500 Euro. Zur Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges musste kurzfristig die B 300 komplett gesperrt werden. (thia)