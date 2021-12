50-Jähriger stößt in Diedorf rückwärts gegen ein geparktes Auto

Beim Ausfahren aus seinem Grundstück übersieht ein Mitsubishi-Fahrer ein ordnungsgemäß geparktes Auto und stößt mit dem Heck gegen die Stoßstange.

Beim Rückwärtsfahren aus seinem Grundstück ist ein 50-Jähriger am Sonntag gegen ein geparktes Auto gestoßen. Passiert ist der Unfall um 17 Uhr in der Lindenstraße in Diedorf.

Der Mann hatte laut Polizei den ordnungsgemäß geparkten Wagen am rechten Fahrbahnrand übersehen. Durch die Kollision des Fahrzeughecks seines Mitsubishis mit der Frontstoßstange des anderen Autos entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 2000 Euro. (thia)