5000 Euro Schaden: Autofahrer beschädigt Waschanlage

Videoaufzeichnungen halfen der Polizei, den Autofahrer zu ermitteln, der am Dienstagabend in Diedorf die Waschanlage beschädigt hatte.

Recht teuer ist die Fahrt durch die Waschanlage für den Fahrer eines Ford Transit in der Keimdorfer Straße in Diedorf geworden. Laut Polizei richtete er dabei am Dienstag kurz nach 18 Uhr einen Schaden von etwa 5000 Euro an. Der Fahrer des weißen Autos soll sich zunächst unerlaubt von der Waschanlage entfernt haben. Mithilfe der Videoüberwachung konnte er jedoch ermittelt werden. (AZ)