58-Jährige prallt in Diedorf beim Ausparken gegen Kleinbus

Eine Autofahrerin will in Diedorf mit ihrem BMW X1 rückwärts aus einer Parklücke rangieren. Dabei passt sie einen kleinen Moment nicht auf.

Dieses Ausparkmanöver in Diedorf endete an einem geparkten MAN-Kleinbus. Eine 58-Jährige setzte mit ihrem BMW X1 in der Gewerbestraße zurück und passte einen Moment nicht auf.

Passiert ist der Unfall laut Polizei um 14.45 Uhr. Bei dem Zusammenstoß kam es zu einem Gesamtschaden in Höhe von 1000 Euro. Verletzt wurde niemand. (thia)