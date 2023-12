6000 Euro Schaden nach Unfall auf einem Parkplatz in Diedorf

Eine Autofahrerin übersieht beim Parken in Diedorf ein anderes Auto, das hinter ihr hält. Beim Zusammenstoß entsteht ein Schaden von rund 6000 Euro.

Am Montag sind auf einem Parkplatz in Diedorf zwei Autos zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, übersah eine 25-jährige Autofahrerin auf dem Supermarktparkplatz am Straßfeld das Auto eines 49-jährigen Mannes, der verkehrsbedingt hinter dem Auto der Frau anhalten musste. Die 25-Jährige fuhr mit ihrem Heck in die Front des anderen Autos. Dabei entstand nach Angaben der Polizei ein Schaden von rund 6000 Euro. (jly)

