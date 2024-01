62-Jähriger Bewohner von Seniorenheim in Diedorf vermisst

Seit dem Dreikönigstag wird der 62-jährige Seref Yilmaz aus dem Seniorenheim Haus Vinzent in Diedorf vermisst.

Der 62-jährige Seref Yilmaz wird seit Samstag, 6. Januar, (Dreikönigstag) vermisst. Er wohnt im Seniorenheim Haus Vinzent an der Dreifaltigkeit 1 in Diedorf. Wie die Polizei in ihrer öffentlichen Vermisstenmeldung angibt, könnte der Mann sich auch im Bereich Dillingen aufhalten.

Seref Yilmaz wird seit Samstag aus dem Seniorenheim in Diedorf vermisst. Foto: Polizei

Die Personenbeschreibung: 170 cm groß; schlank; längere grau-schwarze Haare; Vollbart. Wer Hinweise geben kann oder den Mann antrifft, soll sich bitte an die Polizeiinspektion Zusmarshausen wenden unter Telefon 08291/1890-0, den Notruf 110 oder jede andere Polizeidienststelle. (AZ)

