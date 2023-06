63-Jähriger stürzt vom Fahrrad und verletzt sich

Unfall mit schmerzhaften Folgen: Am Mittwoch gegen 19.50 Uhr befuhr ein 63-jähriger Mann mit seinem dreirädrigen Fahrrad die Nebelhornstraße in Diedorf. Beim Abbiegen verlor er laut Polizei das Gleichgewicht und stürzte zu Boden. Dabei erlitt er mehrere Abschürfungen an beiden Knien sowie eine starke Schwellung am rechten Ellenbogen. Der 63-Jährige wurde zur weiteren Behandlung ins Universitätsklinikum gebracht. (lig)