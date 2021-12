64-Jähriger begeht bei Biburg Unfallflucht und wird beobachtet

Bei zwei Unfällen in Biburg und Diedorf entsteht ein hoher Sachschaden. Beide mal haben die Fahrer versucht, sich aus dem Staub zu machen.

Zwei Unfallfluchten hat es am Donnerstag in Biburg und Diedorf gegeben. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 17.500 Euro.

Gegen 16.23 Uhr war ein 64-jähriger Opel-Fahrer auf der Staatsstraße 2510 von Vogelsang in Richtung Biburg unterwegs. Kurz nach der Bahnunterführung schleuderte er laut Polizei aus unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Eine entgegenkommende 33-Jährige versuchte nach rechts auszuweichen um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Trotzdem kollidierte der 64-Jährige mit seinem Zafira in die komplette Fahrerseite der Frau. Durch die Wucht des Aufpralls wurde ihr Astra in den Graben geschoben. Der 64-Jährige setzte seine Fahrt unerlaubt fort, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Über Zeugen konnte der Fahrer jedoch ermittelt werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf 12.500 Euro.

Unfallflucht in Diedorf: Die Polizei sucht Zeugen

In Diedorf wurde zwischen 12 und 15 Uhr ein Lkw der Marke Scania in der Industriestraße in Diedorf von einem bislang unbekannten Fahrzeug angefahren. Dem Schadensbild zufolge könnte in dem Gewerbegebiet eventuell ein Zulieferer für den Schaden verantwortlich sein. Es wurde ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro verursacht. Hinweise an die Polizei Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0. (thia)