71-Jähriger schleudert bei Diedorf gegen einen Baum

Am Ortsausgang von Diedorf gerät ein Autofahrer ins Bankett. Beim Gegenlenken schleudert er von der Straße, durchbricht einen Zaun und prallt gegen einen Baum.

Gegen einen Baum ist nach einer Schleuderpartie ein 71-jähriger Autofahrer am Donnerstag in Diedorf geprallt. Der Senior war mit seinem VW-Polo um 9.05 Uhr auf der B300 von Diedorf in Richtung Gessertshausen unterwegs.

Kurz nach dem Ortsausgang Diedorf auf Höhe einer Kapelle geriet er laut Polizei versehentlich auf das rechte Bankett. Beim Gegenlenken schleuderte er auf der nassen Straße über die Gegenfahrbahn nach links von der Fahrbahn in ein angrenzendes Wochenendgrundstück. Dort durchbrach er einen Zaun. Erst nach 50 Metern stoppte ein Baum seinen unkontrollierten Abflug. Der 71-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in die Uniklinik Augsburg eingeliefert. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von 3000 Euro. (thia)