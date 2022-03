71-Jähriger wird in Diedorf von Kind mit Messer bedroht

"Wenn du näher kommst, stech ich dich ab" - so soll ein Kind einen 71-Jährigen in Diedorf bedroht haben. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Mit einem Messer soll ein 71-Jähriger von einem Kind bedroht worden sein. Das teilt die Polizei mit. Demnach läuteten am Montag gegen 18 Uhr zwei Kinder, die auf etwa zwölf Jahre geschätzt werden, am Haus des Rentners in der Zugspitzstraße. Sie sollen den Mann aufgefordert haben, ihnen ein Fahrrad auszuhändigen. Der 71-Jährige lehnte ab.

Mit Messer bedroht: Polizei Zusmarshausen sucht nach zwei Unbekannten

Kurz darauf stellte er laut Polizei fest, dass ein Kanaldeckel von seinem Grundstück fehlte. Der Mann ging den beiden Kindern hinterher und stellte sie auf dem Spielplatz an der Grotte zur Rede. Dann eskalierte die Situation laut Polizei. "Wenn du näher kommst, stech ich dich ab. Ich habe ein Messer", soll einer der beiden dem Senior gedroht haben. Ob er tatsächlich ein Messer bei sich hatte, ist nicht bekannt.

Nun sucht die Polizei nach den beiden Unbekannten. Sie könnten laut Polizei auch etwas älter sein. Beschrieben werden sie wie folgt: Die erste Person ca. 1,40 Meter groß, schlank, dunkle kurze Haare, schwarz gekleidet. Die zweite Person ca. 1,60 Meter groß, kräftig und ebenfalls schwarz gekleidet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Zusmarshausen in Verbindung zu setzen. Telefon: 08291/1890-0. (kinp)