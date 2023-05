Diedorf

73-Jährige wird in Diedorf von Hund gebissen - Halter wird gesucht

Ein Hund in Schäferhund-Größe hat beim Schweriner Weg in Diedorf eine Frau in den Oberschenkel gebissen. Der Besitzer gab offenbar falsche Personalien an.

Eine 73-jährige Frau aus Diedorf erstattete bei der Polizeiinspektion Zusmarshausen Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgrund eines Hundebisses. Die Frau befand sich am Dienstag, 23. Mai, etwa um 20.45 Uhr bei einem Spaziergang im Bereich Schweriner Weg in Diedorf. Auf Höhe einer größeren Wiese rannte ein Hund auf die Frau zu und biss diese laut Polizei in den rechten Oberschenkel. Da die Frau eine relativ dicke Jogginghose trug, zeichnete sich „lediglich" ein Gebissabdruck des Hundes am rechten Oberschenkel der Frau ab. Die Frau hat nun schmerzhafte Hämatome am Oberschenkel. Der mögliche Halter des Hundes, der sich in unmittelbarer Nähe befand, erkundigte sich nach der Bissattacke nach dem Wohlbefinden der Frau, gab ihr dann, nachdem diese ihm gegenüber mit einer Anzeige bei der Polizei gedroht hatte, anscheinend falsche Personalien an. Schwerer, mittelgroßer Mann in Begleitung einer Frau Die Frau beschrieb den Hundehalter als 40-jährigen Mann, west-/nordeuropäisches Aussehen, ca. 175 cm groß, 90 kg schwer (dicke Statur). Der Mann soll ein offenes kariertes Hemd und darunter ein weißes Unterhemd getragen haben. Der Hund soll die Größe eines Schäferhunds gehabt haben; die genaue Hunderasse ist derzeit nicht bekannt. Bei dem Vorfall sei ferner eine unbekannte Zeugin zugegen gewesen, die den Hund zurückgerufen habe und sich dann mit dem Tier entfernt haben soll. Der erwähnte Mann und die Frau dürften demnach zusammengehören. Hinweise nimmt die Polizei in Zusmarshausen unter Telefon 08291/18900 entgegen. (dav)

