Diedorf

10:45 Uhr

76-Jähriger rempelt in Diedorf beim Ausparken anderes Auto an

Teurer als erwartet ist der Einkauf für einen 76-jährigen Autofahrer am Samstag in Diedorf geworden.

Ein 76-Jähriger will am Samstag in Diedorf vor einem Supermarkt rückwärts ausparken. Dabei achtet er nicht auf einen anderen geparkten Wagen.

Teurer als erwartet ist der Einkauf für einen 76-jährigen Autofahrer am Samstag in Diedorf geworden. Der Senior wollte gegen 11 Uhr auf einem Supermarktparkplatz in der Gewerbestraße rückwärts ausparken. Dabei passte er jedoch einen kleinen Moment nicht auf und stieß er mit seinem Auto gegen einen anderen geparkten Wagen. Der Gesamtschaden wird laut Polizei auf rund 500 Euro geschätzt. (thia)

