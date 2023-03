80-Jährige fährt in Diedorf dem Vordermann ins Heck

Eine 80-Jährige bemerkt in Diedorf zu spät, dass ihr Vordermann bremsen muss. Beim Auffahrunfall werden der 52-Jährige und sein Beifahrer leicht verletzt.

Zu spät reagiert hat eine 80-jährige Autofahrerin am Donnerstag in Diedorf. Die Seniorin war kurz nach 16 Uhr mit ihrem Fiat auf der Pestalozzistraße in Richtung Hauptstraße unterwegs.

Als der 52-jährige Vordermann an der Einmündung zur Hauptstraße verkehrsbedingt anhalten musste, fuhr die 80-jährige dem VW ins Heck. Durch die Kollision erlitten laut Polizei der Mann und sein Beifahrer ein Schleudertrauma. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 8500 Euro. (thia)