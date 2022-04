82-Jähriger fährt in Diedorf auf den Vordermann auf

Ein 29-jähriger Autofahrer hält auf der Hauptstraße in Diedorf an. Dies bemerkt der hinter ihm fahrende Senior zu spät.

Zu spät reagiert hat ein 82-jähriger Autofahrer am Montag in Diedorf. Der Senior war gegen 18 Uhr in der Hauptstraße unterwegs.

Als ein 29-Jähriger im Wagen vor ihm anhielt, bemerkte dies der 82-Jährige laut Polizei nicht und fuhr auf. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 2500 Euro. Verletzt wurde niemand. (thia)