90-Jähriger gerät auf der B300 in den Gegenverkehr

In den Gegenverkehr ist ein 90-jähriger Autofahrer am Montag auf der B300 zwischen Gessertshausen und Diedorf geraten. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Corsa, geriet ins Schleudern und landete in einem Feld.

Der Senior war gegen 14.40 Uhr mit seinem Opel Insignia in Richtung Diedorf unterwegs, als er laut Polizei aus ungeklärter Ursache in einer leichten Rechtskurve auf den linken Fahrstreifen geriet. Trotz der Kollision konnte eine 53-Jährige ihren Corsa am rechten Fahrbahnrand anhalten. Der 90-Jährige fuhr mit seinem Insignia jedoch die angrenzende Böschung hinunter und kam erst im angrenzenden Feld zum Stehen. Dort konnte er das Fahrzeug aber wieder aus eigener Kraft herausfahren. Sowohl der 90-Jährige, als auch seine 52-jährige Tochter auf dem Beifahrersitz, und auch die 53-jährige Frau im Corsa blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 6000 Euro. (thia)