90-Jähriger wird der Geldbeutel aus dem Rollator geklaut

Eine 90-jährige Frau geht in Diedorf einkaufen. Dabei stiehlt ihr ein bisher noch unbekannter Täter die Geldbörse aus dem Rollator.

Ein Unbekannter hat am Mittwochnachmittag eine Frau in Diedorf bestohlen. Laut Polizeibericht war die 90-Jährige in einem Laden in der Gewerbestraße einkaufen. Während des Einkaufs entwendete der Täter die Geldbörse aus dem Rollator der Frau. Der Wert der Beute beläuft sich auf mehrere hundert Euro. (jlü)