9000 Euro Schaden bei zwei Auffahrunfällen

Ein 50-Jähriger fährt auf der Hauptstraße in Diedorf auf seinen Vordermann auf und in Welden kracht ein 90-Jähriger gegen ein geparktes Auto.

Zu spät reagiert hat ein 50-jähriger VW-Fahrer am Donnerstag in Diedorf. Der Mann war um 17 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung Augsburg unterwegs.

Als vor ihm ein 21-Jähriger verkehrsbedingt anhalten musste, erkannte der 50-Jährige die Situation laut Polizei zu spät und fuhr auf. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro. Ein Schaden von rund 4000 Euro ist zuvor bei einem weiteren Auffahrunfall in Welden entstanden. Hier hatte in der Utzstraße um 14.10 Uhr ein 90-jähriger Opel-Fahrer einen ordnungsgemäß geparkten Renault übersehen. (thia)