Diedorf

vor 47 Min.

91-Jähriger stiehlt Parfüm: Krimineller Senior ist kein Einzelfall

Ein 91-Jähriger hat in Diedorf versucht, Parfüm im Wert von knapp 47 Euro zu stehlen.

Plus Ohne das Parfüm zu bezahlen will ein Rentner den Kassenbereich verlassen. Als die Polizei ihn durchsucht, findet sie ein Küchenmesser in seiner Jackentasche.

Von Matthias Schalla

Ob es sich bei diesem Ladendieb um den bislang ältesten Täter im Augsburger Land handelt, konnte die Polizei nicht sagen. Fest stehen dürfte aber, dass es nicht viele Menschen gibt, die im Alter von 91 Jahren auf die Idee kommen, in einem Drogeriemarkt Parfüm zu stehlen.

