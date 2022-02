Diedorf

vor 19 Min.

Abenteuerschule 4u zieht ins Umweltzentrum

Plus Die Abenteuerschule 4u kümmert sich um Kinder aus belasteten Familien. Dabei helfen auch Erlebnisse in der Natur. Ein Startpunkt könnte bald Diedorf sein.

Von Jana Tallevi

Das Umweltzentrum in Diedorf-Kreppen hat eine neue Mieterin bekommen. Neben dem Umweltamt des Marktes Diedorf, des Arbeitskreises für Vor- und Frühgeschichte im Landkreis Augsburg, der Volkshochschule des Landkreises und zweier weiterer Nutzer ist jetzt auch noch die Abenteuerschule 4u, die ihren Verwaltungssitz im benachbarten Neusäß hat, in Räume in der ehemaligen Mühle eingezogen. Was hinter der Schule steckt, hat Geschäftsführer Karl-Heinz Kreutzer jetzt im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Entwicklung der Gemeinde Diedorf vorgestellt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen