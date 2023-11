Abgestelltes Auto gerät ins Rollen und verletzt Frau

Ihren Wagen ausladen wollte eine Frau in Diedorf. Doch sie hatte dabei Entscheidendes vergessen - das hatte schmerzhafte Folgen für sie.

Verkehrsunfall mit Personenschaden in Diedorf: Eine 67-jährige Frau stellte ihr Auto am Dienstag, 31. Oktober, um 14.30 Uhr, in einer abschüssigen Hofeinfahrt in Diedorf ab. Während die Frau ihren Kofferraum auslud, rollte der abgestellte Wagen rückwärts. Dabei stürzte die Frau und wurde vom Fahrzeug mitgeschleift. Durch eine glückliche Fügung, so die Polizei, wurde sie vom Fahrzeug nicht überrollt. Die Frau kam mit schweren aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen (Brustverletzung) in das Universitätsklinikum Augsburg. Allem Anschein nach hatte sie ihren Wagen nicht gegen Wegrollen gesichert. (lig)