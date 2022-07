Diedorf

Abschied: Was die Diedorfer an Pfarrer Fischer schätzen

Kurz, reizvoll und das Wesentliche erfassen, ebenso wie auch ein Minirock, mit diesem Vergleich sollte eine gute Predigt sein, schloss Pfarrer Hans Fischer beim Abschlussgottesdienst in Diedorf.

Plus Nach 20 Jahren in der katholischen Pfarrgemeinde Diedorf geht Pfarrer Hans Fischer in den Ruhestand. Beim Abschiedsgottesdienst wird seine Beliebtheit deutlich.

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Alle, die in den vergangenen 20 Jahren mit Pfarrer Hans Fischer verbunden waren, sind zum Abschiedsgottesdienst in die Herz Mariä Kirche in Diedorf gekommen. Es war eine sehr bewegte Zeit mit vielen Höhen und Tiefen und vor allem einer sehr lebendigen Kirchengemeinde, die nun mit einem besonderen Gottesdienst ihr Ende nahm.

