Diedorf

06:41 Uhr

Ärger um neues Baugebiet am Wald: Bürgermeister droht Zuschauern mit Räumung

In Diedorf gab es während einer Gemeinderatssitzung lautstarke Proteste gegen die Aufstellung eines Bebauungsplans.

Plus Denkwürdige Gemeinderatssitzung in Diedorf: Bürgermeister Peter Högg ist kurz davor, den Saal räumen zu lassen. Grund sind erboste Zuhörer. Es geht ums Wohnen.

Von Jana Tallevi

Die Lage ihrer Wohnhäuser ist traumhaft: direkt am Wald, teilweise mit Blick ins Anhauser Tal und vor allem ruhig. Nur wenige Gebäude finden sich bislang am Mergelweg im Süden von Diedorf. Das will die Gemeinde ändern. Vor einigen Jahren hat sie ein Grundstück erworben und befasst sich seitdem mit dem entsprechenden Bebauungsplan. Zehn Einfamilienhäuser sollen dort entstehen. Doch inzwischen zieht sich das Vorhaben seit fünf Jahren. Grund sind auch die vielen Einsprüche aus der Nachbarschaft. Die hätten auf der jüngsten Gemeinderatssitzung fast zu einer Eskalation geführt.

