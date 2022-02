Aichacher hat in Diedorf den Anhänger zu schwer beladen

Ein 50-jähriger Autofahrer wird in Diedorf von der Polizei angehalten, weil sein Anhänger keinen TÜV mehr hat. Das war aber nicht sein einziges Vergehen.

Diese Kontrolle kommt einem 50-jährigen Autofahrer aus Aichach, der am Montag auf der Bahnhofstraße in Diedorf kontrolliert wurde, teuer zu stehen. Eigentlich hatte die Polizei ihn nur deshalb angehalten, weil der TÜV an seinem Anhänger abgelaufen war.

Ohne gültigen Führerschein: Polizei hält Mann mit zu schwerem Hänger auf

Bei der Kontrolle gegen 9 Uhr stellte sich allerdings heraus, dass der Mann lediglich die Fahrerlaubnis der Klasse B besaß, sein Gespann aber statt der erlaubten 3,5 Tonnen etwa 4,8 Tonnen auf die Waage brachte. Der 50-Jährige wird daher laut Polizei nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt. (thia)