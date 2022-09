Diedorf

12:00 Uhr

Am Feiertag wird ganz Diedorf wieder zur "Kulturmeile"

Bei der Kulturmeile in Diedorf wird diesmal neben vielen anderen Programmpunkten eine Ausstellung mit Karikaturen in der Kirche Herz Mariä gezeigt.

Am Tag der Deutschen Einheit am Montag sind in ganz Diedorf Gratis-Konzerte, Vorträge, Kunstausstellungen und Werkstätten zum Mitmachen geboten.

Ab 10.30 Uhr verwandelt sich Diedorf wieder zur Kulturmeile. Die Veranstaltung wird um 10.30 Uhr von Bürgermeister Peter Högg mit einem Standkonzert auf dem Rathausplatz der Musikkapelle eröffnet, gleichzeitig öffnet die Ausstellung der Diedorfer Künstler im Rathaus. Ein französisches Frühstück gibt es ab 10 Uhr bis 13 Uhr mit dem Partnerschaftsverein Diedorf-Bonchamps im Bürgersaal und auf dem Europaplatz. Dann könnte es weitergehen in die Kirche Herz Mariä, wo ab 10 Uhr die Ausstellung "Glänzende Aussichten" mit witzigen Karikaturen zu Themen wie Lebensstil, Konsum, Klimawandel, Gerechtigkeit und weltpolitische Ereignisse zu sehen ist. Kurator ist Christoph Kähny. Nebenan in der Kita Herz Mariä gibt es von 14 bis 16 Uhr Kinderschminken, selbst kreativ werden können Erwachsene und Kinder in der "explorativen Familien-Werkstatt" in der Kunstschule im KKE (Hauptstraße 25) von 13 bis 17 Uhr. Tolle Aktionen für Kinder gibt es auch von der Kita "Villa Kunterbunt" auf dem Platz vor dem Rathaus von 14 bis 17 Uhr mit Popcorn und Bastelstationen. Das Tanzbein schwingen können Interessierte ab 14 Uhr in der Schulturnahle, wo die "Westwood Wheelers" Square Danke anbieten zum Mitmachen und Ausprobieren (bis 16 Uhr). Kunst von Gabriel und Otto Schorer gibt es im Atelier Künstlerhof des Maskenmuseums zu bestaunen (14 bis 18 Uhr). Sie zeigen unter anderem ihre Zeichnungen "Insekten und andere bekannte Künstler). Im DieZ (Bahnhofstraße 18) gibt es die "Amerika"-Ausstellung mit Aquarellen von Marina Quotschalla. "Poetische Schreibwerkstatt" mit Musik in der Diedorfer Schulaula In der Schulaula findet von 16 bis 18 Uhr die "poetische Schreibwerkstatt" statt. Bei der Veranstaltung werden einerseits Gedichte von Franziska Ottlik zu den Gemälden von Johann Acher (Wort findet Bild) und andererseits poetische Zwiegespräche zwischen den Dichterinnen Franziska Ottlik und Sabrina Franke, vorgetragen. Alle Gedichte werden von dem Schauspieler Christian Bayer gelesen und Andreas Ferra ist für die musikalische Untermalung zuständig. Basteln auf Abstand und mit Maske war auf der Kulturmeile vor zwei Jahren noch im Bunten Haus des KKE angesagt. Foto: Jutta Kaiser-Wiatrek (Archivbild) Um 16 Uhr beginnt das Konzert der Kirchenchöre Sankt Andreas Biburg und Herz Mariä Diedorf mit bekannten Volksliedern und Schlagern von Udo Jürgens, Reinhard May und Peter Maffey sowie Lieder wie "Tulpen aus Amsterdam". Um 18 Uhr spielen Eva Schalk und Sonja Kugelmann bei "Klavier trifft Klarinette" im Pfarrheim Herz Mariä. Zu hören ist Tango bis Traditionelles, von Klassik bis Klezmer. Lesen Sie dazu auch Diedorf Plus Kunstprojekt: Der Denker trägt in Diedorf FFP2-Maske

