Diedorf

18:00 Uhr

Am Samstag steigt ein türkisches Fest für alle im Diedorfer DieZ

Plus Das Diedorfer DieZ ist ein Ort, der den Austausch vieler Kulturen fördert. Am Wochenende steht hier die Türkei im Mittelpunkt. Das erwartet die Besucher.

Von Diana Dontsul

So ein Fest gab es in Diedorf noch nie: Gefeiert wird es am Samstag im Diedorfer Zentrum für Begegnung (DieZ). Das Thema liegt den Hauptorganisatoren Ali Dagly, Ömer Özkl, Huseyin Özdemir und Fatih Polat besonders am Herzen. Sie kommen aus der Türkei und leben erst seit ein paar Jahren in Deutschland. Jetzt organisieren sie eine Veranstaltung, um ihren neuen Nachbarn und Freunden ihr Land und dessen Kultur näherzubringen.

Türkische Leckereien und ganz viel Musik

Das Programm hat einiges zu bieten. Türkische Musik, gespielt von Freunden aus der Türkei auf traditionellen Instrumenten wie der Ney, einer Flöte ohne Mundstück, und der Saz, ein Zupfinstrument aus der Gruppe der Lauten, sorgen den ganzen Abend lang für Unterhaltung. Eine Freundin der Organisatoren hält einen Vortrag über die Türkei. Sie arbeitet in dem auf Integration spezialisierten Bildungszentrum „Frohsinn“. Mit selbst gemachten kulinarischen Spezialitäten aus der Türkei wie Cig Köfte und Cay ist für das leibliche Wohl gesorgt. Auch vegane Alternativen soll es geben. Gäste können an zwei Ständen die künstlerische Seite der Türkei entdecken. Freunde von Ali und den anderen Organisatoren zeigen die Kunstform Ebru, bekannt als Wassermalerei, und Kalligrafie, die Kunst der schönen Schrift, auf. Gegen eine Spende können die Gäste sogar ein personalisiertes kalligrafisches Kunstwerk erwerben.

