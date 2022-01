Anhänger in Diedorf macht sich selbstständig

Ein in Diedorf abgestellter Anhänger rollt plötzlich los und kracht gegen ein Auto. Weshalb es zu dem Unfall kommt, ist unklar.

Ein Anhänger ist in Diedorf gegen ein Auto gekracht. Laut Polizei machte sich der Hänger am Mittwoch gegen 20.45 Uhr selbstständig und rollte gegen ein am Fahrbahnrand der Keimstraße geparktes Auto. Weshalb der Hänger losrollte, teilt die Polizei nicht mit. Den Schaden schätzen die Beamten auf etwa 500 Euro. (kinp)