1500 Euro Schaden: Fahrräder in Diedorf und Anhausen gestohlen

Fahrräder im Wert von insgesamt 1500 Euro sind in Diedorf und Anhausen gestohlen worden, berichtet die Polizei.

Unbekannte haben Fahrräder in Diedorf und Anhausen gestohlen. Die Diebstähle liegen schon einige Tage zurück, berichtet die Polizei. Doch nun wurden sie zur Anzeige gebracht. Demnach wurde in der Nacht vom 24. auf den 25. Juni ein Rad der Marke Stevens in der Adelgundisstraße 10 in Anhausen gestohlen. Es handelt sich hierbei um ein schwarz-rotes Mountainbike.

Der zweite Diebstahl ereignete sich vermutlich am Donnerstag, 7. Juli, zwischen 7.30 Uhr und 16.30 Uhr. In dieser Zeit verschwand ein blau-oranges Mountainbike der Marke Cube, Typ Aim EX29 vom Fahrradabstellplatz am Bahnhof in Diedorf. Der geschätzte Wert der beiden Fahrräder beläuft sich laut Polizei auf rund 1500 Euro. (kinp)