Adventsweg durch Anhausen macht Spaziergängern Freude

Plus Bereits im vergangenen Jahr gab es im Diedorfer Ortsteil Anhausen einen Adventsweg. In diesem Jahr sind sogar noch mehr weihnachtlich dekorierte Stationen zu bewundern.

Ein Spaziergang durch den Diedorfer Ortsteil Anhausen bringt im Advent besondere Freude. Barbara Fendt, die bereits im vergangenen Jahr den "Anhauser Adventsweg" initiiert hat, ist mit ihrer Idee in diesem Jahr auf noch größere Resonanz gestoßen. Sehr viele Familien haben mitgemacht und bieten schön dekorierte Stationen an.