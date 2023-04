Von Rasenmäher bis Hollywoodschaukel: Breites Angebot beim Dorfflohmarkt

Was der eine nicht mehr brauchen kann, das sucht der Nächste möglicherweise dringend. Der Flohmarkt in Anhausen ist mittlerweile weit über die Ortsgrenzen hinaus bekannt.

Es wird Frühling, und es muss Platz geschaffen werden für Neues, sagen sich alljährlich die Anhauser Bürgerinnen und Bürger. Sie öffnen Gärten, Einfahrten und Garagen und bieten bei ihrem Straßenflohmarkt gut erhaltene Dinge aller Art an, mal nützlich, mal auch kurios. Bereits kurz nach Eröffnung zogen auch diesmal ganze Karawanen durch die Straßen und machten bei den verschiedenen Ständen halt.

Dorfflohmarkt in Anhausen ist bei Besuchern beliebt

Klar ist, dass der Anhauser Dorfflohmarkt inzwischen auch bei viele Besucherinnen und Besucher aus den umgebenden Gemeinden beliebt ist, denn an den Straßenrändern waren eng an eng Autos geparkt, von wo aus man sich auf Entdeckungsreise begab. Was der eine eben nicht mehr brauchen kann, das sucht der Nächste möglicherweise dringend. Und so sind im Angebot vom Rasenmäher, Relaxstühle, Hollywoodschaukel über diverse Dekostücke vor allem auch Bekleidung und Kinderspielsachen in rauen Mengen zu finden.

Dabei sieht man beim Rundgang durch Anhausen vielfältige Ideen, die Waren zu präsentieren. Mal macht man mit bunten Luftballons auf den Verkaufsstand aufmerksam, mal sieht man schon von Weitem dekorativ an Leitern hoch im Wind wehende Kleider und Hosen. Seit Anbeginn ist die Familie Braunmüller mit ganzem Herzen beim Dorfflohmarkt dabei. "In Keller und Speicher sammelt sich übers Jahr eben immer wieder etwas an", erklärt die Mutter, Alexandra Braunmüller. Dieses Mal stehen vor allem Spielsachen und Kuscheltiere der nun größer werdenden Töchter zum Verkauf, den diese auch mit Freude übernehmen. Immerhin dürfen sie den Erlös behalten. Zahlreiche Interessenten waren jedenfalls schon vor Ort. "In dem Wissen, dass ihre gut erhaltenen Spielsachen weitere Kinder erfreuen, lernen sie damit wertschätzend und pfleglich umzugehen", sehen die Eltern einen zusätzlichen erzieherischen Ansatz. Was letztlich übrig bleibt, wird dann noch verschenkt.

Durch den Einkauf zum Umweltschutz beitragen

Gute Laune ist am Tag des Dorfflohmarkts jedenfalls immer angesagt. Er bietet eben nicht nur Gelegenheit das ein oder andere Schnäppchen zu finden, er lädt auch zum geselligen Treffen im Ort ein. "An diesem Tag nach Anhausen zu kommen lohnt sich besonders. Hier kann man sich treffen, ratschen und natürlich durch den Einkauf sparsam und nachhaltig zum Umweltschutz beitragen", betont die Initiatorin Barbara Fendt.