Anita-Carina Haugg bleibt erste Schützenmeisterin in Diedorf

„Unser Dank geht an alle Mitglieder und Freunde des Vereins, die dem Verein die Treue und Unterstützung in jeglicher Form erwiesen haben“, war auf der Jahresversammlung der Diedorfer Zimmerstutzen-Schützengesellschaft zu hören. Dabei ging ein besonderer Dank an Bürgermeister Peter Högg für seine tolle Unterstützung im gesamten Jahr 2024. Die dritte Bürgermeisterin Maria Prues lobte die positive Entwicklung des Vereins und sagte trotz angespannter Haushaltslage für das laufende Jahr 2025 weitere Unterstützung zu. Heuer gehe der Ausbau sowie die Vertiefung der Jugendarbeit und des Vereinslebens weiter. Denn: Der Erfolg an dieser Stelle spiegele sich in vielen Neumitgliedern wieder.

Höhepunkt des Abends war die Bekanntgabe der Schützenkönige. Gratuliert wurde Anita-Carina Haugg, Peter Rittel und Frederik Köstler, die den Verein in diesem Jahr mit der begehrten Königskette bei Veranstaltungen vertreten dürfen. Die Vereinsmeister für das Jahr 2024 wurden von Maria Prues und der Schützenmeisterin ausgezeichnet. Eine weitere Gratulation ging an Peter Rittel, der in der Pistolenklasse, Kleinkaliber und Luftgewehr-Auflage die ersten Plätze erreichte. In der Luftgewehrklasse wurde Lucas Dostler erster Vereinsmeister, bei den Damen Sonja Rittel-Böhnert und in der Jugend Frederik Köstler. Die Vorstandschaft gratulierte herzlich und wünschte für die Zukunft „Gut Schuss“.

Bei den anschließenden Neuwahlen der Vorstandschaft wurde Anita-Carina Haugg im Amt bestätigt. Sie steht dem Verein nun bereits seit zehn Jahren als erste Schützenmeisterin vor. Die neu gewählte Vorstandschaft blickt einer weiteren erfolgreichen Entwicklung des Vereins entgegen und freut sich jetzt schon auf die 125-Jahrfeier, die im Juli 2027 gefeiert werden kann.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.