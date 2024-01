Arbeiten am Rückhaltebecken für Lettenbach beginnen

Der Schutz vor Hochwasser für den Diedorfer Ortsteil kommt voran. Die ersten Planungen gab es vor rund 20 Jahren. Jetzt gibt es viel Verkehr auf Spazierwegen.

Die Arbeiten zum Hochwasserschutz im Diedorfer Ortsteil Lettenbach gehen voran. In dieser Woche beginnen die Erdarbeiten für das zweite Rückhaltebecken am Waldrand zwischen Diedorf und Lettenbach beim Schwarzbach. Der erste Schritt sind Erdaushubarbeiten. Wie der Markt Diedorf mitteilt, kann es deshalb auf dem An- und Abfahrtsweg zu starkem Lastwagenverkehr kommen. Betroffen ist vor allem die Königsberger Straße am Seniorenzentrum und Sinnesgarten vorbei auf dem landwirtschaftlichen Weg in Richtung Südosten.

Das neue Rückhaltebecken soll ein Volumen von 35.000 Kubikmetern Wasser fassen können aus einem Einzugsgebiet von 3,9 Quadratkilometern. Zudem findet sich im Wald zwischen Lettenbach und Diedorf seit dem Jahr 2006 ein erstes Rückhaltebecken. Schon damals war ein zweiter Teil geplant. Zunächst hatte es jedoch Veränderungen in der Planung gegeben, hauptsächlich Verhandlungen mit den Grundstückseigentümern hatten dann die Umsetzung in die Länge gezogen. Der Abschluss der Arbeiten ist für Anfang 2025 geplant. Die rund 230 Meter lange Dammwand soll gut vier Meter hoch werden.

Noch eine andere Baustelle sorgt für Verkehr im Wald

Das Vorhaben soll inklusive der Außenanlagen am Ende rund drei Millionen Euro kosten. Der Fördersatz der Regierung von Schwaben dazu beträgt 75 Prozent. Die Baustelle ist derzeit nicht die einzige in diesem Bereich. Nur wenige hundert Meter entfernt, direkt beim ersten Hochwasserrückhaltebecken, haben vor wenigen Tagen die Arbeiten zum neuen Trinkwasserbrunnen für Diedorf und Anhausen begonnen. Auch auf den Zufahrtsstraßen dorthin herrscht nun Schwerlastverkehr, teilweise werden Waldwege deshalb gesperrt.

