Auch in Diedorf werden Spenden für die Ukraine gesammelt.

Alle drei Tage startet ein Laster mit Hilfsgütern nach Polen, um den Menschen im Kriegsgebiet der Ukraine zu helfen. Auch in Diedorf können Sachspenden abgegeben werden.

Die Ukraine-Hilfe Diedorf und Stauden organisiert in Zusammenarbeit mit der Aktion in Fürstenfeldbruck "Brucker helfen der Ukraine" Hilfstransporte nach Lublin in Polen, in das dortige Verteilzentrum der Caritas. Von dort werden sie direkt in die Ukraine gebracht. Derzeit verlässt etwa alle drei Tage ein 40-Tonnen-Laster das Sammelzentrum Fürstenfeldbruck in Richtung Lublin.

Spenden abgeben während der Geschäftszeiten

Der Markt Diedorf unterstützt diese Aktion. Ab sofort können in der evangelischen Immanuelkirche vor und nach allen Gottesdiensten sowie zu den Büro-Öffnungszeiten Dienstag und Freitag 9 bis 11.30 Uhr und Donnerstag 16 bis 18 Uhr folgende Spenden abgegeben werden: Konserven (Fertignahrung), Babynahrung, Windeln, Hygieneartikel, Generatoren, Erste Hilfe-Sets (aus dem Auto), Medizin und Arzneimittel, Gaskocher mit passenden Kartuschen.

Weitere Infos und Sammelstellen unter www.ukraine-hilfe-infos.de oder per E-Mail an info@ukraine-hilfe-infos.de oder unter Telefon 08238/9659979 (Hartmut und Tina Renner). (AZ)