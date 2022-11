Auffahrunfall vor einer gelben Ampel in Diedorf

Als in Diedorf eine Ampel auf Gelb springt, bremst eine 20-Jährige so stark ab, dass die Fahrerin hinter ihr auffährt.

Die junge Frau kam um 8.40 Uhr aus Richtung Augsburg und fuhr auf der Hauptstraße, als die Ampel umsprang. Die nachfolgende Autofahrerin hatte laut Polizei wohl einen zu geringen Sicherheitsabstand eingehalten und konnte daher nicht mehr rechtzeitig bremsen. Durch den Zusammenstoß kam es zu einem Gesamtschaden von rund 1000 Euro. Verletzt wurde niemand. (thia)